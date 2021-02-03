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Екатеринбурженка отправится под суд за организацию интим-салона с «массажистками»

3 февраля 2021, 09:54
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в суд передано дело женщины за организацию интим-услуг в массажном салоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Следствием установлено, что в Екатеринбурге в массажном салоне на улице Токарева в период с октября 2016 года по ноябрь 2019 года 35-летняя местная жительница организовала массажный салон. В заведении оказывались услуги интимного характера.

Сотрудниками отдела по борьбе с нравственными преступлениями деятельность была пресечена. На екатеринбурженку завели уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (Организация занятия проституцией). Материалы дела переданы на рассмотрение в суд.

За нарушение закона женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Свердловской области ФАС пресекла рекламу «массажных» салонов. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите. Деятельность «массажисток» была подтверждена следствием, в отношении владельцев заведены уголовные дела.

На Урале ФАС пресекла рекламу интим-услуг на заправке и в журналах
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