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Четырех активистов вызвали в полицию после пикета у Театра драмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Четырех активистов вызвали в полицию после пикета у Театра драмы

Вчера, 10:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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