Четырех активистов вызвали в полицию после пикета у Театра драмы
Вчера, 10:40ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге четырех активистов, принимавших участие в пикете против строительства Храма-на-Драме, вызвали на опрос в полицию, сообщает АН «Джаст-Медиа».
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
На опрос были приглашены Виктор Бармин — активист штаба Навального, представитель общественной организации «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, общественник Ярослав Ширшиков и активистка Екатерина Лахктикова.
С какой именно формулировкой общественники были приглашены в полицию — пока не сообщается.
Противостояние у Театра драмы в Екатеринбурге длилось до 5 утра. Пикеты проходят уже второй день подряд. Ситуация находится на контроле в Кремле. 14 мая к протестующим обратились представители власти Свердловской области. Однако призвать протестующих к спокойствию так и не удалось. Горожане выступают против вырубки сквера ради строительства храма святой Екатерины.
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