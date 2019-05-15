Четырех активистов вызвали в полицию после пикета у Театра драмы

С какой именно формулировкой общественники были приглашены в полицию — пока не сообщается.

Противостояние у Театра драмы в Екатеринбурге длилось до 5 утра. Пикеты проходят уже второй день подряд. Ситуация находится на контроле в Кремле. 14 мая к протестующим обратились представители власти Свердловской области. Однако призвать протестующих к спокойствию так и не удалось. Горожане выступают против вырубки сквера ради строительства храма святой Екатерины.