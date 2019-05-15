Главе движения «Парки и скверы Екатеринбурга» предъявлено обвинение

Анна Балтина была доставлена в отделение полиции для опроса по стихийной акции протеста в сквере у Театра драмы, после чего она была отпущена под обязательство о явке. В отношении Балтиной составлен протокол об административном правонарушении по обвинению в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоаП). Кроме того, Балтиной выдали предостережение прокуратуры.