Главе движения «Парки и скверы Екатеринбурга» предъявлено обвинение
Основателя движения «Парки и скверы Екатеринбурга» обвиняют в организации несанкционированных акций протеста, сообщает Znak со ссылкой на адвоката Балтиной.
Анна Балтина была доставлена в отделение полиции для опроса по стихийной акции протеста в сквере у Театра драмы, после чего она была отпущена под обязательство о явке. В отношении Балтиной составлен протокол об административном правонарушении по обвинению в организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоаП). Кроме того, Балтиной выдали предостережение прокуратуры.
Утром 15 мая стало известно о том, что на допросы в правоохранительные органы были вызваны глава движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, экс-координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин, пиарщик Ярослав Ширшиков и активистка Екатерина Лахктикова. всем им предъявлены обвинения в организации стихийных протестов против строительства храма-на-Драме.