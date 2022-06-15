Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу

В частности, согласно новому закону, за ненадлежащее содержание питомцев, включая их длительное пребывание без хозяина, должны быть введены штрафы до 3 тысячи рублей для физических лиц, до 15 тысяч - для должностных, до 30 - для юридических. Планируется также поднять штрафы за жестокое обращение с животными. По новым нормам, они будут достигать соответственно 15, 30 и 100 тысяч для тех же категорий населения.