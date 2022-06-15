Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу

Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу
Законопроект о штрафах за ненадлежащее отношение к животным внесен в Думу
Сегодня, 12:55ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
На рассмотрение Государственной Думы представлены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, касающиеся обращения граждан с животными.

В частности, согласно новому закону, за ненадлежащее содержание питомцев, включая их длительное пребывание без хозяина, должны быть введены штрафы до 3 тысячи рублей для физических лиц, до 15 тысяч - для должностных, до 30 - для юридических. Планируется также поднять штрафы за жестокое обращение с животными. По новым нормам, они будут достигать соответственно 15, 30 и 100 тысяч для тех же категорий населения.

Также рассматриваемый нормативно-правовой акт подразумевает штрафы для собственников приютов за нарушение стандартов содержания животных. Вводятся и новые наказания за грубое отношение к бездомным животным, а также за невыполнение условий экспонирования и выступлений животных в зоопарках и цирках.

Руководство регионов теперь вправе препятствовать самовольному выгулу домашних животных, сообщил РИА «Новости» первый заместитель главы комитета Думы по экологии Владимир Бурматов.

Напомним недавний случай в Нижнем Тагиле на улице Константина Пылаева. Там собака из дикой стаи искусала ребенка.

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