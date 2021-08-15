Адвокат из Тагила обвинила в беззаконии начальника отдела полиции № 17 Игоря Эркенова

Как дежурный адвокат, Алёна Афонина приехала в кабинет дознавателя 12 августа 2021 года, чтобы пообщаться со своей подзащитной. Однако девушка жаловалась на плохое самочувствие, а также утверждала, что оперативным сотрудникам о покушении на грабёж ничего не сообщала. В связи с этим адвокат и подзащитная, обсудив ситуацию, решили отказаться от дачи показании на основании статьи 51 Конституции РФ (защита прав и свобод лица).