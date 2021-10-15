Полиция начала искать пару тагильских мошенников после публикации TagilCity.ru

Полиция Нижнего Тагила изъяла видеозапись действий пары мошенников и опросила пострадавших продавцов в ТЦ «Гороскоп». Проверка начата для установления личностей злоумышленников. Информация о паре доведена до руководства МУ МВД «Нижнетагильское» после публикаций TagilCity.ru.

В ТЦ «Гороскоп» полицейские изъяли видеозаписи у директора торгового центра. Также они опросили пострадавших. Мне позвонили, я должна идти на дачу показаний. Я говорю: «Так у меня камер нет, ничего нет». Они: «Ну и что, мы вас опросим», рассказала редакции TagilCity.ru владелица магазина игрушек в ТЦ «Гороскоп» Надежда. По словам Надежды, полиция также опросила сотрудников пиццерии «Густов», которые также пострадали от действий пары мошенников. Информация, опубликованная в СМИ, доведена до руководства. Раз сами потерпевшие не обращаются, инициирована проверка с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных действий, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, женщина и мужчина обманывают продавцов в разных районах Нижнего Тагила. Стало известно, что они побывали в магазинах, аптеках, баре на ГГМ, Лебяжке, в центре города. В редакцию TagilCity.ru уже поступило около десятка сообщений о действиях мошенников. Продавцы сообщили о новых случаях мошенничества пары в Тагиле Работают злоумышленники по известной схеме. Женщина берет товар на небольшую сумму, показывает тысячу. В это время ее подельник отвлекает продавца разговорами, а мошенница прячет купюру. Таким образом, невнимательный продавец дает сдачу. Пара мошенников обманула продавцов в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке в Тагиле

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