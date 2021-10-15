Полиция начала искать пару тагильских мошенников после публикации TagilCity.ru

Полиция начала искать пару тагильских мошенников после публикации TagilCity.ru
Полиция начала искать пару тагильских мошенников после публикации TagilCity.ru
Сегодня, 14:14ОбществоУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
Полиция Нижнего Тагила изъяла видеозапись действий пары мошенников и опросила пострадавших продавцов в ТЦ «Гороскоп». Проверка начата для установления личностей злоумышленников. Информация о паре доведена до руководства МУ МВД «Нижнетагильское» после публикаций TagilCity.ru.

В ТЦ «Гороскоп» полицейские изъяли видеозаписи у директора торгового центра. Также они опросили пострадавших.

Мне позвонили, я должна идти на дачу показаний. Я говорю: «Так у меня камер нет, ничего нет». Они: «Ну и что, мы вас опросим», рассказала редакции TagilCity.ru владелица магазина игрушек в ТЦ «Гороскоп» Надежда.

По словам Надежды, полиция также опросила сотрудников пиццерии «Густов», которые также пострадали от действий пары мошенников.

Информация, опубликованная в СМИ, доведена до руководства. Раз сами потерпевшие не обращаются, инициирована проверка с целью установления лиц, причастных к совершению противоправных действий, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Напомним, женщина и мужчина обманывают продавцов в разных районах Нижнего Тагила. Стало известно, что они побывали в магазинах, аптеках, баре на ГГМ, Лебяжке, в центре города. В редакцию TagilCity.ru уже поступило около десятка сообщений о действиях мошенников.

Работают злоумышленники по известной схеме. Женщина берет товар на небольшую сумму, показывает тысячу. В это время ее подельник отвлекает продавца разговорами, а мошенница прячет купюру. Таким образом, невнимательный продавец дает сдачу.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мошенникизлоумышленникитцгороскопНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы