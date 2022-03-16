Дети все чаще попадают в ДТП, а мост через пруд в Нижнем Тагиле вырос в цене

Дети все чаще попадают в ДТП, а мост через пруд в Нижнем Тагиле вырос в цене
Дети все чаще попадают в ДТП, а мост через пруд в Нижнем Тагиле вырос в цене
Сегодня, 22:00ОбществоФото: TagilCity.ru
Что происходит за закрытыми дверьми колоний Свердловской области, как у матери поднялась рука на трехмесячного ребенка, а также кто угрожает семье бывшего силовика, читайте в нашей подборке самых интересных и обсуждаемых новостей Нижнего Тагила и Свердловской области за среду, 16 марта.

Стройка века

В Нижнем Тагиле мост через одноименный пруд — проект, который с нетерпением ждут не только тагильчане, но и многие другие люди «в теме» — подорожал. В прямом смысле этого слова, тагильская стройка года едва не сорвалась.

Жителям Рудника им. III Интернационала обещают построить новый парк и даже оборудовать его мангальной зоной. Также в микрорайоне будет реконструировано футбольное поле и организована зона для активного отдыха. Как еще преобразится местный парк отдыха, читайте в нашем материале.

Бегающий через дорогу мальчик

Водитель японского автомобиля в Березовском ехал по своим делам и никак не ожидал, что ему под колеса бросится ребенок. 8-летний местный житель решил перебежать дорогу, чтобы побыстрее попасть на детскую площадку, где уже гулял брат мальчика. В итоге бегун угодил в больницу.

ГИБДД Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах стычки активистов «СтопХама» и девушкой, которая наехала на ногу одному из общественников на своей иномарке. Кто кому не дал припарковаться, почему мужчину катали на капоте, и при чем тут ГИБДД, читайте ниже.

С начала 2022 года на дорогах Свердловской области погибло трое детей. Еще 60 получили травмы различной степени тяжести. По словам госавтоинспекторов, в первые месяцы было зарегистрировано уже около 50 ДТП с участием детей.

Что творится за закрытой дверью?

Четыре заявления в полицию написала свердловчанка на своего экс-супруга, который ранее тоже был сотрудником МВД. Правоохранителя уволили за пьяную езду, а все деньги за ипотеку он проиграл на ставках. После этого женщина решилась на крайние меры.

Два тагильчанина во время застолья решили выяснить, почему входная дверь в частный дом одного из них не закрыта. После того, как оба привели все доводы (включая силовые), хозяин жилища стал фигурантом уголовного дела.

Говорят, таксист — это тоже опасная работа. И один из свердловских водителей может это подтвердить. ИК-54 в Новой Ляле обстреляли из окна такси. Злоумышленники уже задержаны, а снаряды, которыми мужчины атаковали места не столь отдаленные, станут притчей во языцех среди правоохранителей.

Дела судебные

Сегодня свердловчане, решившие проверить состояние своих дел в арбитраже Свердловской области, оказались обескуражены, зайдя на сайт ведомства. Вместо привычной картотеки дел и прочей документации на главной странице сайта красовалась картинка с политическими лозунгами на белом фоне.

Бывший начальник ИК-46 в Невьянске Дмитрий Мельников получил семь лет и три года условно за взяточничество. Говорят, экс-силовика поймали на 800 тысячах рублей за услуги.

Не укладывается в голове

Многодетная мать забила до смерти своего 3-месячного малыша. Так она пыталась успокоить плакавшего ребенка. Теперь 38-летняя свердловчанка пойдет под суд.

17-летняя студентка из Екатеринбурга поделилась со своей мамой тайной, которую хранила семь лет. Будучи еще 10-летней школьницей, свердловчанка стала объектом страсти своего отчима, а позднее и вовсе стала принудительно на коленях ублажать его. О происходящем девушка рассказала старшей сестре, однако та не смогла помочь.

«По сравнению с общероссийской статистикой, уровень самоубийств в учреждениях ГУФСИН на одну тысячу меньше, чем на свободе», говорят в пресс-службе ведомства. Сколько на самом деле смертей приходится на каждое исправительное учреждение, читайте в нашем материале.

Господдержка по всем фронтам

Президент Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан России. Помимо этого, губернаторы регионов получили дополнительные полномочия оказывать помощь тем людям, кто в ней действительно нуждается.

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