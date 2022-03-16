Дети все чаще попадают в ДТП, а мост через пруд в Нижнем Тагиле вырос в цене

ГИБДД Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах стычки активистов «СтопХама» и девушкой, которая наехала на ногу одному из общественников на своей иномарке. Кто кому не дал припарковаться, почему мужчину катали на капоте, и при чем тут ГИБДД, читайте ниже.