Епископ из Нижнего Тагила займет пост митрополита челябинского

Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии. В Челябинск на его место отправляют епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия, пишет Znak.