Епископ из Нижнего Тагила займет пост митрополита челябинского

Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии. В Челябинск на его место отправляют епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия, пишет Znak.
Прошение о почислении на покой Патриарха Кирилла подано 14 апреля митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Патриарх Кирилл в течении шести десятилетий служил в церкви. Членами Синода вынесено постановление об удовлетворении прошения.
Митрополит Челябинский и Миасский Григорий освободил должность главы Челябинской епархии и временного управления Троицкой епархией. Он назначен Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.