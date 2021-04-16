Епископ из Нижнего Тагила займет пост митрополита челябинского

Епископ из Нижнего Тагила займет пост митрополита челябинского
Сегодня, 09:23ОбществоФото: pixabay.com
На место митрополита в Челябинске назначается епископ Нижнетагильский и Невьянский Алексий.

Данное решение было принято членами Священного Синода. Оно связано с тем, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий назначен главой Кубанской митрополии. В Челябинск на его место отправляют епископа Нижнетагильского и Невьянского Алексия, пишет Znak.

Прошение о почислении на покой Патриарха Кирилла подано 14 апреля митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Патриарх Кирилл в течении шести десятилетий служил в церкви. Членами Синода вынесено постановление об удовлетворении прошения.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий освободил должность главы Челябинской епархии и временного управления Троицкой епархией. Он назначен Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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