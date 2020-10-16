В Нижнем Тагиле планируется реконструировать здания заводоуправления Демидовых

Я много рассказывал о заводоуправлении губернатору Свердловской области. И вот было принято решение о его реконструкции, дабы это место стало доминантой в городе и приобрело законченный вид. Поэтому спасибо еще раз руководителям области, что поддержали в этом проекте. В ближайшее время мы должны отыграться. Надеюсь, что к 2022 году основная часть из четырех зданий будет восстановлена, сказал градоначальник.