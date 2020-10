В Нижнем Тагиле планируется реконструировать здания заводоуправления Демидовых

В Нижнем Тагиле к 2022 году планируется восстановить комплекс из четырех зданий заводоуправления Демидовых.

В комплекс входит центральный корпус, лабораторный флигель, в котором на данный момент располагается историко-краеведческий музей, а также верхние и нижние провиантские склады. По мнению главы города Владислава Пинаева, текущее состояние зданий не позволяет приглашать туда гостей, а также научных сотрудников для изучения Демидовских коллекций. Для меня всегда был любимым местом был центр города. Это Заводоуправление, завод имени Куйбышева, бывший Металлургический завод, Лисья гора. Сегодня на Заводоуправление очень жалко смотреть — флигель практически разрушенный. Пройдет время и новые поколения уже, наверное, не увидят, той заводской архитектуры, которой славен был наш город, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев. Внутри планируется отделка, а также установка современных средств показа. По мнению мэра, это будет музей, который смогут посетить не только обыватели, но и научные сотрудники, которые приезжают работать с уникальной Демидовской коллекцией. Я много рассказывал о заводоуправлении губернатору Свердловской области. И вот было принято решение о его реконструкции, дабы это место стало доминантой в городе и приобрело законченный вид. Поэтому спасибо еще раз руководителям области, что поддержали в этом проекте. В ближайшее время мы должны отыграться. Надеюсь, что к 2022 году основная часть из четырех зданий будет восстановлена, сказал градоначальник. Напомним, капитальный ремонт заводоуправления Демидовых, а также создание музейного комплекса будет проведено в рамках создания историко-туристического кластера «Старый город». К 1 октября 2019 года планировалось завершить работу над созданием проекта реставрации здания.

