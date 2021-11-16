Главный приз в 100 тысяч выиграла тагильская семья на кулинарном шоу на ТВ

Главный приз в 100 тысяч выиграла тагильская семья на кулинарном шоу на ТВ
Главный приз в 100 тысяч выиграла тагильская семья на кулинарном шоу на ТВ
Сегодня, 19:44ОбществоФото: скриншот программы "Моя жена рулит"
Тагильчане Андрей и Алена Печенкины выиграли 100 тысяч рублей на кулинарном шоу «Моя жена рулит» на телеканале «Суббота!». Деньги они собираются потратить на покупку дачи.

Соперниками тагильчан стали семьи из Москвы и Новосибирска. Мужчины должны были приготовить рулет из индейки в беконе с брусничным соусом.

Затем приготовленные блюда вслепую пробовали и оценивали жены участников, при этом не зная, кто именно его приготовил. В результате рулет Андрея получил 12 баллов от женщин и еще 10 баллов за подачу и вкус от шеф-повара Евгения Павлова.

Участвовали конечно с одной целью — победить! Летели на съемки именно с таким настроем. Соперники все хорошие — достойные ребята! Выигрыш мы вложим в нашу мечту, покупку дачи! В следующем году постараемся ее осуществить, рассказал редакции TagilCity.ru Андрей Печенкин.

Напомним, по правилам программы, супруги должны приготовить блюда по рецепту шеф-повара, при этом их жены управляют действиями мужей через наушники. Тагильчане случайно увидели информацию о кастинге и решили принять участие.

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