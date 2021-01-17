В Тюмени местные жители попросили назвать сквер в честь писателя Владислава Крапивина

В Тюмени местные жители попросили назвать сквер в честь писателя Владислава Крапивина

Сегодня, 13:13ОбществоPhoto: Страница Вконтакте Владислав Крапивин и отряд "Каравелла"
В Тюмени граждане попросили назвать безыменный сквер именем свердловского писателя Владислава Крапивина.

Комиссия по планированию Тюмени рассмотрит вариант переименования сквера на территории планировочного района № 6 «Центральный» по предложению жителей, пишет E1.

Писатель Владислав Крапивин написал детские произведения «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». В 2018 году он получил звание «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он был создателем парусной флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара, которую сейчас возглавляет его невестка Лариса Крапивина.

Напомним, в сентябре министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что в честь Крапивина могут назвать улицу в Екатеринбурге, а также откроют музей.

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