В Тюмени местные жители попросили назвать сквер в честь писателя Владислава Крапивина

В Тюмени граждане попросили назвать безыменный сквер именем свердловского писателя Владислава Крапивина.

Комиссия по планированию Тюмени рассмотрит вариант переименования сквера на территории планировочного района № 6 «Центральный» по предложению жителей, пишет E1. Писатель Владислав Крапивин написал детские произведения «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». В 2018 году он получил звание «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он был создателем парусной флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара, которую сейчас возглавляет его невестка Лариса Крапивина. Напомним, в сентябре министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила, что в честь Крапивина могут назвать улицу в Екатеринбурге, а также откроют музей. В Екатеринбурге планируют открыть музей в память о Владиславе Крапивине

