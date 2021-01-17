В Тюмени местные жители попросили назвать сквер в честь писателя Владислава Крапивина

Писатель Владислав Крапивин написал детские произведения «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». В 2018 году он получил звание «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Он был создателем парусной флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара, которую сейчас возглавляет его невестка Лариса Крапивина.