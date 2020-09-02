В Екатеринбурге планируют открыть музей в память о Владиславе Крапивине

Помимо музея в уральской столице может появиться улица, названная в честь писателя.
Мы планируем и улицу назвать, и наиболее интересные личные вещи представлять, то есть сделать мемориальный музей, пояснила министр.
Также она отметила, что вопрос пока не согласован с родственниками Крапивина.
Напомним, писатель Владислав Крапивин скончался 1 сентября на 82-м году жизни в больнице Екатеринбурга. Он попал в больницу с инсультом, затем было подозрение на пневмонию. Родственники писателя рассказали, что писатель болел коронавирусом, на фоне которого дали осложнения хронические заболевания.