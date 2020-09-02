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В Екатеринбурге планируют открыть музей в память о Владиславе Крапивине

2 сентября 2020, 22:23
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала о том, что в Екатеринбурге планируют создать музей памяти Владислава Крапивина, пишет ТАСС.

Помимо музея в уральской столице может появиться улица, названная в честь писателя.

Мы планируем и улицу назвать, и наиболее интересные личные вещи представлять, то есть сделать мемориальный музей, пояснила министр.

Также она отметила, что вопрос пока не согласован с родственниками Крапивина.

Напомним, писатель Владислав Крапивин скончался 1 сентября на 82-м году жизни в больнице Екатеринбурга. Он попал в больницу с инсультом, затем было подозрение на пневмонию. Родственники писателя рассказали, что писатель болел коронавирусом, на фоне которого дали осложнения хронические заболевания.

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#Екатеринбург#Музей#Писатель#Владислав Крапивин#Новости УрФО#Общество
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