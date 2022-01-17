Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта пройдет в Нижнем Тагиле

Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта пройдет в Нижнем Тагиле
Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:58ОбществоФото: группа во ВКонтакте "СО АНО "Шаг вперёд"
Юбилейный инклюзивный фестиваль уличного спорта для детей и подростков «Цени то, что есть» пройдет в Нижнем Тагиле.

Президентский грант в размере 1,5 млн рублей на его проведение выиграла тагильская организация «Шаг Вперед», директором которого является Александр Коченков с ограниченными возможностями здоровья.

Друзья, мы одержали победу в конкурсе Фонда президентских грантов! Это лучший подарок для всех нас! Впереди заключение договора и начало большой работы!написано на странице СО АНО «Шаг вперед» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль будет проходить в течение четырех месяцев. За это время дети и подростки смогут посоревноваться в 12 уличных видах спорта: стритбол, танцы, дворовый футбол, шахматы, бочче и другие.

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