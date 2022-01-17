Пятый инклюзивный фестиваль уличного спорта пройдет в Нижнем Тагиле

Президентский грант в размере 1,5 млн рублей на его проведение выиграла тагильская организация «Шаг Вперед», директором которого является Александр Коченков с ограниченными возможностями здоровья.
Друзья, мы одержали победу в конкурсе Фонда президентских грантов! Это лучший подарок для всех нас! Впереди заключение договора и начало большой работы!написано на странице СО АНО «Шаг вперед» в социальной сети «ВКонтакте».
Фестиваль будет проходить в течение четырех месяцев. За это время дети и подростки смогут посоревноваться в 12 уличных видах спорта: стритбол, танцы, дворовый футбол, шахматы, бочче и другие.