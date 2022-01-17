Центр для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле

Задача центра — комплексное решение проблемы большого количества бездомных животных в городе с помощью бесплатной стерилизации и обучения ответственному отношению к животным.
На средства гранта в размере 593 тысячи рублей предполагается оборудовать ветеринарный кабинет, боксы для стационара и кинологический зал. Также тут будут проводиться экскурсии для школьников и лекции для владельцев домашних животных.
Анна Кондрашина с 2018 года содержит в Нижнем Тагиле приют «Дай шанс», где сейчас проживает более 70 животных.