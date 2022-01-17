Центр для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле

Центр для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле
Центр для бездомных животных появится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25ОбществоФото: 1MI
Грант президента получила Анна Кондрашина из Нижнего Тагила на реализацию проекта «Единый городской центр взаимопомощи людей и животных».

Задача центра — комплексное решение проблемы большого количества бездомных животных в городе с помощью бесплатной стерилизации и обучения ответственному отношению к животным.

На средства гранта в размере 593 тысячи рублей предполагается оборудовать ветеринарный кабинет, боксы для стационара и кинологический зал. Также тут будут проводиться экскурсии для школьников и лекции для владельцев домашних животных.

Анна Кондрашина с 2018 года содержит в Нижнем Тагиле приют «Дай шанс», где сейчас проживает более 70 животных.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
грантприютбездомные животныеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы