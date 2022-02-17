В России ужесточат правила выдачи пособий по безработице

Минтруд России переделал закон «О занятости населения»

В кабинетах правительства России родилась концепция, которая должна изменить законодательство о занятости населения. Это касается всех, в том числе безработных и самозанятых граждан.

Представители Минтруда на заседании в Государственной Думе пояснили, что главная идея концепции состоит в редактировании, а не тотальной замене действующего федерального закона. По мнению чиновников, он уже не отвечает современным реалиям. Например, не может повлиять на теневую занятость, из-за которой к 2034 году потери федерального бюджета могут составить 1,5% ВВП. И все из-за ухода работодателей от налогов. Два года назад Росстат оценивал фонд «серых зарплат» в 10,4 триллиона рублей. Еще одна причина изменений — участившиеся случаи получения социальных выплат гражданами, которые только формально числятся безработными, а по факту имеют доход. Чтобы отсечь этих людей от госпомощи, предлагается отладить механизм постановки граждан на биржу труда, сообщает РБК со ссылкой на министерство. Предлагаемый им план поиска места работы станет обязательным условием при получении пособия по безработице, поэтому просто сидеть и получать на карту деньги в перспективе уже не получится. Еще одно предлагаемое новшество — закрепление нормы труда и отдыха, оплаты услуг, а также доступа к социальным пособиям для самозанятых.

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