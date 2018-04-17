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Актер Свердловского театра музкомедии Алексей Шамбер умер 17 апреля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Актер Свердловского театра музкомедии Алексей Шамбер умер 17 апреля

17 апреля, 21:05Общество
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