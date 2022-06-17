Педклассы появятся в тагильских школах, а пивзаводу грозит суд за качество напитков

Девять педагогических классов будут открыты к началу учебного года в Нижнем Тагиле, пивзавод проверят на качество продукции, а расход бюджета города в 2021 году составил 16,9 млдр — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Свердловской области и Нижнего Тагила за пятницу, 17 июня.

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