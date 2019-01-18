Директор ЦПКиО в Екатеринбурге Роман Шадрин ушел в отставку

Директор парка имени В. В. Маяковского Роман Шадрин заявил о своей отставке.

Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств, написал Шадрин на своей странице в социальной сети.

Также директор ЦПКиО пояснил, что поводом для увольнения стало предложение, которое он недавно получил.

Однако в мэрии Екатеринбурга факт увольнения Романа Шадрина не подтвердили. Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заявила, что не видела «ни заявления, ни Шадрина», информирует «Коммерсант».