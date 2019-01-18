Директор ЦПКиО в Екатеринбурге Роман Шадрин ушел в отставку
Директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин написал заявление об увольнении.
Директор парка имени В. В. Маяковского Роман Шадрин заявил о своей отставке.
Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств, написал Шадрин на своей странице в социальной сети.
Также директор ЦПКиО пояснил, что поводом для увольнения стало предложение, которое он недавно получил.
Однако в мэрии Екатеринбурга факт увольнения Романа Шадрина не подтвердили. Глава управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заявила, что не видела «ни заявления, ни Шадрина», информирует «Коммерсант».
Напомним, Роман Шадрин вступил в должность директора парка осенью 2015 года. Благодаря Шадрину у колеса обозрения появилась подсветка, появилось освещение на Аллее Ратной Славы и на тропе здоровья. Ранее Шадрин был депутатом гордумы Екатеринбурга, занимал пост заместителя командующего войсками УрРКВВ МВД России по чрезвычайным ситуациям.
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