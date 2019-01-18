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Директор ЦПКиО в Екатеринбурге Роман Шадрин ушел в отставку
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Директор ЦПКиО в Екатеринбурге Роман Шадрин ушел в отставку

Сегодня, 13:27ОбществоФото: личная страница Романа Шадрина в facebook
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