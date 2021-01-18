Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Воеводин лишился доли в корпорации

В сентябре 2020 года «ВСМПО-Ависма» предъявила Воеводину иск на сумму более четырех миллиардов рублей. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по факту хищения активов. В декабре прошлого года суд утвердил мировое соглашение, согласно которому экс-гендиректор обязался выплатить корпорации почти 1,7 миллиарда рублей. Выплату он произвел за счёт сделки по продаже пакета.