Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Воеводин лишился доли в корпорации

Экс-гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от прав на принадлежавшую ему долю 6,53% компании.

Их получил основной акционер Михаил Шелков, пишет РБК со ссылкой на близкие к Воеводину источники. По словам одного из них, сумма сделки составила около двух миллиардов рублей. Исходя из капитализации «ВСМПО-Ависма» на 15 января на Московской бирже стоимость доли составляла 16 миллиардов рублей. Воеводин, совместно с Шелковым, владел акциями не напрямую, а через несколько структур. В сентябре 2020 года «ВСМПО-Ависма» предъявила Воеводину иск на сумму более четырех миллиардов рублей. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по факту хищения активов. В декабре прошлого года суд утвердил мировое соглашение, согласно которому экс-гендиректор обязался выплатить корпорации почти 1,7 миллиарда рублей. Выплату он произвел за счёт сделки по продаже пакета. Напомним, Михаил Воеводин занимал должность гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» с 2009 года до мая 2020 года. Экс-глава «ВСМПО-Ависма» готовится заключить мировое соглашение по спору на 4 млрд

