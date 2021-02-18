Его допрашивала ФСБ: в Екатеринбурге уволен глава Кировского района Лошаков

Его допрашивала ФСБ: в Екатеринбурге уволен глава Кировского района Лошаков

Сегодня, 08:43ОбществоФото: Яндекс.Карты
Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков покинул свой пост. Информация об этом размещена на сайте администрации района.

Врио руководителя руководителя района назначен заместитель главы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.

Лошаков был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В ноябре 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ, затем его допросили и отпустили. До этого в районной администрации провели обыск. Также задержан был директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков. По версии следствия, ДЭУ заключало контракты на проведение ремонтов дорог с аффилированным подрядчиком, затем через него выводились бюджетные средства.

5 февраля мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы, а 10 февраля силовики провели очередной рейд в Кировском ДЭУ. Был арестован начальник отдела по благоустройству Кировского района Илья Лобода.

Напомним, 15 февраля Орлов уволил главу Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслава Мишарина, который ушел на пенсию. В конце января пост покинул глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.

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