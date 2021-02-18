Его допрашивала ФСБ: в Екатеринбурге уволен глава Кировского района Лошаков

Врио руководителя руководителя района назначен заместитель главы по вопросам экономики и строительства Сергей Визелко.
Лошаков был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В ноябре 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ, затем его допросили и отпустили. До этого в районной администрации провели обыск. Также задержан был директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков. По версии следствия, ДЭУ заключало контракты на проведение ремонтов дорог с аффилированным подрядчиком, затем через него выводились бюджетные средства.
5 февраля мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстранил Лошакова от работы, а 10 февраля силовики провели очередной рейд в Кировском ДЭУ. Был арестован начальник отдела по благоустройству Кировского района Илья Лобода.
Напомним, 15 февраля Орлов уволил главу Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслава Мишарина, который ушел на пенсию. В конце января пост покинул глава Железнодорожного района Андрей Курочкин.