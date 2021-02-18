Его допрашивала ФСБ: в Екатеринбурге уволен глава Кировского района Лошаков

Лошаков был фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В ноябре 2020 года он был задержан сотрудниками ФСБ, затем его допросили и отпустили. До этого в районной администрации провели обыск. Также задержан был директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков. По версии следствия, ДЭУ заключало контракты на проведение ремонтов дорог с аффилированным подрядчиком, затем через него выводились бюджетные средства.