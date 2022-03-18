Минздрав по суду обязан отремонтировать хирургию в Демидовской больнице в Тагиле

Проверка в медицинском учреждении была проведена после жалоб тагильчан на тараканов, разруху в больнице и ужасные условия для пациентов. В ходе проверки эти данные нашли подтверждение. В частности, было выявлено, что в хирургическом отделении на стенах и потолках в палатах, туалетах, коридоре и других помещениях имеются трещины, отслаивается штукатурка и краска, отходят плитки.