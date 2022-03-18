Минздрав по суду обязан отремонтировать хирургию в Демидовской больнице в Тагиле

Проверка в медицинском учреждении была проведена после жалоб тагильчан на тараканов, разруху в больнице и ужасные условия для пациентов. В ходе проверки эти данные нашли подтверждение. В частности, было выявлено, что в хирургическом отделении на стенах и потолках в палатах, туалетах, коридоре и других помещениях имеются трещины, отслаивается штукатурка и краска, отходят плитки.
Также специалисты нашли дыры в стенах, следы протеканий и сколы углов стен. Кроме того, нарекания возникли к межэтажным перекрытиям. Оказалось, что отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок в больнице проницаемы для грызунов, а инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения проложены не в закрытых коробках, имеют дефекты, сколы покрытий и следы ржавчины.
Представители Демидовской больницы не стали оспаривать факты выявленных нарушений. Они пояснили, что частично за счет собственных средств их устраняют, а для остального требуется финансирование из регионального бюджета.
А вот представители Минздрава Свердловской области заявили, что имущество передано медучреждению в оперативное управление, поэтому текущий ремонт должен осуществляться планомерно за счет собственных средств. Кроме того, сейчас основные средства ведомства направлены на борьбу с COVID-19, финансирование ограничено.
Не смотря на доводы Минздрава, суд обязал ведомство выделить средства на ремонт в течение шести месяцев после вступления решения в законную силу.
Руководство Демидовской больницы не планирует обжаловать решение суда, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе медучреждения.
Напомним, в 2021 году суд обязал Минздрав выделить деньги на ремонт гинекологического отделения в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Ремонт должен начаться в 2022 году.