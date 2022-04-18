В отношении подростков тагильский ПДН будет проводить проверку, а туристы хотят домой

Хозяин рюмочной на Вагонке свернул бизнес и угрожает редакции TagilCity.ru, цены на продукты и бытовую химию, по мнению властей, падают, а экология в Тагиле продолжает дышать на ладан — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за понедельник, 18 апреля.

После инцидента в рюмочной «Дионис» на Вагонке, хозяин заведения решил «прикрыть лавочку». Однако, с пылу с жару, а также, для храбрости пригубив немного бодрящих напитков, мужчина позвонил в редакцию с возмущением. Почему СК не стал проводить проверку, а полиция заводит на тагильчанина дела, читайте ниже. После публикации TagilCity.ru информации о подростках, вымогающих деньги у жителей Дзержинского района, полицейские начали проверку. Правоохранители поделились, что данные несовершеннолетние тагильчане уже стояли на учете в инспекции ПДН. Уровень сероводорода зашкаливал несколько дней подряд, ООО «СтройДорСервис» вместо рекультивации выбрасывает мусор, а валяющиеся за ТЦ батарейки, по мнению чиновников, не грозят экологии. Читайте самые интересные и важные экоитоги по ссылке ниже. Тагильские туристы не могут улететь с южных окраин России из-а проблем с рейсами «Уральских авиалиний». Причины задержек не называют, однако обещают тагильчанам комфортные условия на все время пребывания. Насчет комфорта мы сомневаемся, но спустя несколько часов свердловчан все-таки посадили на борт. «Золотые» яйца или «яйца судьбы» — накануне Пасхи этот неотъемлемый элемент праздничного стола обязательно появляется в домах тагильчан. В этом году, видимо, не у всех. Из-за цены в 80 рублей за десяток. Хотя, свердловские власти говорят, то стоимость большинства продуктов питания и предметов бытовой химии начала снижаться. В ИК-13 нашли мертвым 51-летнего бывшего военного, отбывающего срок за педофилию. Инцидент произошел 13 апреля. Трое свердловчан избили у ТЦ «Гринвич» 16-летнего подростка.Пострадавший 6 раз получил по лицу.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter