Гендиректор свердловской компании получил 4 года тюрьмы за хищение 13 миллионов

Как выяснили следователи, в период с декабря 2013 года по июль 2018 года Симон с целью получения субсидии из областного бюджета предоставил в Управление социальной политики регионального Министерства соцполитики по городу Волчанску заведомо ложные и недостоверные сведения о количестве перевезенных ООО «Лайн-СиТи» граждан, имеющих льготы на проезд в междугородном транспорте общего пользования.