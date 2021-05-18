Представители УпрО приехали в тагильский детсад для разбора конфликтной ситуации

После публикации TagilCity.ru специалисты управления образования Нижнего Тагила приехали в детский сад № 124, чтобы разобраться в конфликтной ситуации между воспитателями, родителями и руководством.

13 мая в детский сад приезжали главный специалист по организации и развитию дошкольного образования Татьяна Басова и главный специалист по вопросам информатизации образования Елена Бабенко. Они провели беседу с воспитателями и некоторыми родителями в актовом зале. Елена Петровна представилась юристом. Воспитатели пожаловались, что никто не обращает внимания на конфликтную ситуацию. Однако Бабенко заявила, что нет никаких доказательств для увольнения заведующей с юридической стороны, рассказала редакции TagilCity.ru одна из родительниц. По ее словам, было еще раз озвучено, что уволить Бызову может только директор МАДОУ «Жемчужинка» Гелена Ульянина, так как она принимала заведующую на работу. В результате был составлен документ, в котором были прописаны претензии воспитателей и родителей. Мы все его подписали, ждем дальнейшей развитии ситуации. В любом случае, мы будем добиваться справедливости,отметила тагильчанка. Также редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к заведующей детского сада Светлане Бызовой. Определенные органы разбираются в ситуации по должностным обязанностям. Проверки проводятся, я не могу дать комментариев, рассказала заведующая. Напомним, по словам одной из родительниц, конфликты между руководством и воспитателями детсада № 124 начали возникать после назначения в ноябре 2020 года новой заведующей Светланы Бызовой. Сотрудники жалуются на некорректное общение, оскорбления и унижения. Также Бызовой недовольны и родители воспитанников. По их словам, в учреждении навязываются платные услуги. Тагильчанка рассказала, что их заставляют покупать мебель в группы и делать ремонты. До заявления в полицию дошел конфликт сотрудников и руководства в тагильском детсаду

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