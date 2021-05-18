Свыше пяти тысяч юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях предстоящим летом

Свыше пяти тысяч юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях предстоящим летом
Свыше пяти тысяч юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях предстоящим летом
Вчера, 22:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Более пяти тысяч жителей Нижнего Тагила отдохнут в загородных оздоровительных лагерях предстоящим летом. Кампания стартует с 3 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Отдых несовершеннолетних будет спланирован в девяти детских лагерях и оздоровительном центре «Сосновый бор». Однако из-за ограничительных мероприятий наполняемость составит 75 процентов. В общей сложности загородные лагеря, помимо санатория, примут по пять смен, продолжительность которых составит 14 дней.

По словам заместителя главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерия Сурова, на ремонт корпусов, столовых и котельных из местного бюджета было выделено 3 миллиона рублей. Также на 3,1 миллиона приобретены асептические средства и бактерицидные рециркуляторы.

На сегодняшний день ведется комплектование штата сотрудников и педагогов. Принято решение, что ЗОЛ будут работать в режиме обсерватора. За 72 часа до заезда все сотрудники сдадут ПЦР тест,заявил глава города Владислав Пинаев.

Отмечается, что также этим летом дети смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Туда записаны около 3 тысяч человек и еще 2,6 тысяч школьников будут заниматься на базе 16 спортивных школ. В общей сложности различными формами организации летнего отдыха охвачены свыше 37 тысяч человек.

Напомним, 17 мая стало известно, что правительством РФ были утверждены общие антитеррористические требования для детских лагерей. Теперь все организации делятся на четыре категории. Это зависит от количества отдыхающих в смену и уровня безопасности в регионе.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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