Свыше пяти тысяч юных тагильчан отдохнут в загородных лагерях предстоящим летом

Отмечается, что также этим летом дети смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Туда записаны около 3 тысяч человек и еще 2,6 тысяч школьников будут заниматься на базе 16 спортивных школ. В общей сложности различными формами организации летнего отдыха охвачены свыше 37 тысяч человек.