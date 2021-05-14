400 тысяч семей смогут вернуть половину от стоимости путевок в детские лагеря

По мнению возглавляющей движение «Совет матерей России» Татьяны Буцкой, кешбэк за детский отдых — идея крайне актуальная. Это не только финансово поддержит родителей, но и покажет им, что правительство следит за тем, чтобы детский отдых проходил по всем правилам и под надзором государства.