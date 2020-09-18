В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Селезнева

Заслуженный юрист РСФСР Анатолий Селезнев родился 29 января 1923 года в деревне Ярушниковы (Кировская область). С 1936 он жил в Нижнем Тагиле. Он был участником Великой отечественной войны. После войны он окончил Свердловский юридический институт. Он работал судьей, адвокатом и юристконсультом. Кроме того, он был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны первой степени, рядом медалей.