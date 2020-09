В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Селезнева

В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина, 28 установили мемориальную доску, посвященную памяти капитана Советской Армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Анатолия Петровича Селезнева, сообщает «Тагильский рабочий».

Открытие посетил мэр Владислав Пинаев. Мы продолжаем увековечивать память наших земляков, людей уникального поколения. Наверное, найдутся те, кто будет проходить мимо и обязательно обратит внимание на памятную доску Героя Советского Союза Анатолия Селезнева, сказал Пинаев. Заслуженный юрист РСФСР Анатолий Селезнев родился 29 января 1923 года в деревне Ярушниковы (Кировская область). С 1936 он жил в Нижнем Тагиле. Он был участником Великой отечественной войны. После войны он окончил Свердловский юридический институт. Он работал судьей, адвокатом и юристконсультом. Кроме того, он был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны первой степени, рядом медалей. Ранее в Нижнем Тагиле появилась улица, названная в честь Владимира Поткина, который создал танк Т-90. В честь конструктора переименовали улицу Хвойную на Вагонке.

