В Нижнем Тагиле появилась памятная табличка в честь героя Советского Союза Селезнева

Открытие посетил мэр Владислав Пинаев.
Мы продолжаем увековечивать память наших земляков, людей уникального поколения. Наверное, найдутся те, кто будет проходить мимо и обязательно обратит внимание на памятную доску Героя Советского Союза Анатолия Селезнева, сказал Пинаев.
Заслуженный юрист РСФСР Анатолий Селезнев родился 29 января 1923 года в деревне Ярушниковы (Кировская область). С 1936 он жил в Нижнем Тагиле. Он был участником Великой отечественной войны. После войны он окончил Свердловский юридический институт. Он работал судьей, адвокатом и юристконсультом. Кроме того, он был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского и Отечественной войны первой степени, рядом медалей.
Ранее в Нижнем Тагиле появилась улица, названная в честь Владимира Поткина, который создал танк Т-90. В честь конструктора переименовали улицу Хвойную на Вагонке.