В Свердловской области в третьем квартале зафиксировано увеличение смертности

В третьем квартале умело в три раза больше свердловчан, чем за те же периоды прошлых лет, сообщается на официальном сайте ЗАГС в Свердловской области.

На 3 117 жителей больше скончалось в третьем квартале текущего года, всего за три месяца было зарегистрировано 17 230 смертей. Цифра превышает статистику смертности за первый и второй квартал 2020 года. Год назад за тот же третий квартал зафиксировали 14 114 смертей, в 2018 – 13 435, в 2017 году — 13 873, в 2016 году— 14 973, в 2015 году — 14 884 смерти. Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал о причинах увеличения количества смертей в июле 2020 года, когда было зарегистрировано в 1,5 раза больше смертей, чем в июле 2019 года. Креков объяснил увеличение числа смертей длительной постановкой конечного диагноза. Креков объяснил причины увеличения смертности в Свердловской области

