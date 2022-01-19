«Спалили» квартиру: уральская певица Монеточка намерена продать свое жилье в Москве

Елизавета Гырдымова, сценический псевдоним Лиза Монеточка, заявила о продаже недавно приобретенной квартиры в столице России Москве. Однако делает это девушка не по доброй воле, а вынужденно. По ее словам, всему виной происки папарации. Telegram-канала Mash «раскопал» адрес места жительства певицы и выложил контент в Интернет. Фанаты мигом «вычислили» локацию и нагрянули на лобное место. Мимо толпы ни пройти, ни проехать. Крики под окнами Монеточку напрягают и бесят. В таком же настроении соседи.
Квартира эта расположена в Басманном районе столицы. Площадь элитной недвижимости - 60 квадратных метров. Стоила покупка хозяйке порядка 20 миллионов рублей, как уверяют некоторые издания, наводившие справки. Певица не просто в гневе, она в ярости. Свою звездную боль она вылила у себя в Instagram.
Мэш, я считала тебя нормальным, но, кажется, вся гадость которую про тебя говорили, оказалась правдой. Считаю это максимально позорным журналистским поступком, написала Монеточка.
Ответ на упреки не заставил себя долго ждать.
Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать, парировал колкость главный редактор telegram-канала Mash Максим Иксанов.
Куда переедет Монеточка после продажи квартиры — неизвестно. В комментариях фанаты предлагают перебраться за рубеж, купить дачу в лесу или маленький бункер с охраной.