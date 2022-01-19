«Спалили» квартиру: уральская певица Монеточка намерена продать свое жилье в Москве

Многим не нравятся вещи которые мы пишем, но это не значит, что мы должны подстраиваться под всех. Монеточка ведь не спрашивает ни у кого, какие ей песни писать. Более того не надо с нами сражаться, если с нами можно дружить. Мы все любим Лизу, как артистку, не хотели ее обижать, парировал колкость главный редактор telegram-канала Mash Максим Иксанов.