Суд пересмотрит приговор бизнесмена на Lexus за смертельное ДТП в Екатеринбурге

Весной 2020 года Александр Бачурин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил смертельное ДТП в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург. В результате погибла пенсионерка-пешеход и жена бизнесмена. Обвинение запрашивало для него 13 лет колонии, однако в итоге суд приговорил его к 5 годам, что ниже нижнего предела.
По версии следствия, 8 марта 2020 года 44-летний Бачурин за рулем автомобиля Lexus возвращался со своей женой из караоке-бара. Он был пьян и ехал с превышением скорости. Около 05.50 мужчина решил свернуть улицы Куйбышева на Розы Люксембург. При этом он не снизил скорость и сбил пенсионерку, которая переходила дорогу.
После этого автомобиль вынесло на бордюр, он врезался в столб и загорелся. Очевидцы вытащили Бачурина из транспорта, а его жена сгорела заживо. Позднее бизнесмен заявлял, что ничего не помнит и потерял память.