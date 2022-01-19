Суд пересмотрит приговор бизнесмена на Lexus за смертельное ДТП в Екатеринбурге

По версии следствия, 8 марта 2020 года 44-летний Бачурин за рулем автомобиля Lexus возвращался со своей женой из караоке-бара. Он был пьян и ехал с превышением скорости. Около 05.50 мужчина решил свернуть улицы Куйбышева на Розы Люксембург. При этом он не снизил скорость и сбил пенсионерку, которая переходила дорогу.