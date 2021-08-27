Водитель Lexus с «блатными» номерами за смертельное ДТП в Екатеринбурге получил 5 лет

Напомним, по версии следствия 8 марта 2020 года 44-летний Александр Бачурин находился за рулем автомобиля Lexus. Он возвращался из ночного клуба в состоянии опьянения и ехал с превышением скорости. Около 05.50 он решил свернуть с улицы Куйбышева на Розы Люксембург. При этом скорость он не снизил. В результате он сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Его жена находилась вместе с ним в машине. После удара автомобиль загорелся. Женщине не удалось выбраться.