Праздновать день города планируется три дня

Разработана увлекательная праздничная программа, которая будет интересна и молодым, и более взрослым тагильчанам. Праздник откроет торжество с награждением жителей и городских организаций, которые внесли свой вклад в развитие Нижнего Тагила, рассказала пресс-служба администрации города.
Проводиться торжественное собрание будет в цирке, вмещаемость которого до 1,5 тысячи человек. В первый день праздника состоятся выступления диджеев на Театральной площади, такую будет проведено мэппинг-шоу с симфоническим оркестром, которое будет транслироваться с интервалами в 15 минут до 24 часов.
13 августа на Лисьей горе, Театральной площади, в парке Бондина и на набережной будут проводиться шоу-программы, а также выступления творческих коллективов и выставки. Кроме того, выступит группа «На-На». Ровно в 12 часов ночи над акваторией Нижнетагильского пруда начнётся фестиваль фейерверков.
14 августа состоится парад духовых оркестров и открытие стелы «Город трудовой доблести».
Напомним, предыдущие два года День города проводился в онлайн-формате в связи с ростом заболеваний коронавирусом в регионе.