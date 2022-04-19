Праздновать день города планируется три дня

Проводиться торжественное собрание будет в цирке, вмещаемость которого до 1,5 тысячи человек. В первый день праздника состоятся выступления диджеев на Театральной площади, такую будет проведено мэппинг-шоу с симфоническим оркестром, которое будет транслироваться с интервалами в 15 минут до 24 часов.