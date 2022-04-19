Силовиков Екатеринбурга подняли по тревоге на учения

Силовиков Екатеринбурга вызвали на учения сегодня, 19 апреля. Местные жители обратили внимание на большое скопление представителей правоохранительных органов на в аэропорту, в Компрессорном районе и близ Птицефабрики.
По данным портала Е1, жители рассказали, что видели полицейских и ОМОНовцев в касках и броне, а также с оружием. В региональном ФСБ пояснили, что оперштаб решил с 19 по 20 апреля провести в аэропорту города и на близлежащих территориях провести антитеррористические учения.
Планируется отработать меры реагирования на терроризм. В связи с учениями екатеринбуржцев просят сохранять спокойствие. Известно, что тренировка не помешает авиасообщению в Кольцово.