Силовиков Екатеринбурга подняли по тревоге на учения

По данным портала Е1, жители рассказали, что видели полицейских и ОМОНовцев в касках и броне, а также с оружием. В региональном ФСБ пояснили, что оперштаб решил с 19 по 20 апреля провести в аэропорту города и на близлежащих территориях провести антитеррористические учения.