Тагильские кланы перекрывают друг друга, а трамваи становятся «вежливыми»

Новые игроки и дополнительные группировки появились в расстановке кланов Нижнего Тагила. Кто-то уходит в тень или меняет позиции, а кто-то возрождается, как птица Феникс, из пепла. Например, Константин Захаров и Алексей Балыбердин из клана УВЗ поменялись своими постами. А клан ЕВРАЗа остается в проигрыше из-за хода с коллектором и инициативных пиарщиков «Водоканал-НТ». Подробнее о расстановке сил и приоритетов, новых козырных картах колоды тагильской элиты, читайте в нашем материале.
До 30 тысяч рублей штрафа или 90 суток приостановки деятельности получил «Водоканал-НТ» за некачественную питьевую воду. Точная информация и данные судебного решения не разглашаются. Скорее всего, будет штраф. Не оставят же без холодной воды судьи практически весь Нижний Тагил.
Доступная любовь в Тагиле — странный предмет. Она, вроде бы, есть, и ее, вроде бы, нет. За три последних года в Нижнем Тагиле ни одна проститутка не получила штраф за торговлю собой. Более того, правоохранители вообще отказываются разговаривать на эту тему, говоря о конфиденциальности информации. При этом пользователи соцсетей в один голос заверяют, что жрицы любви продолжают трудиться.
Два брата-погодки стали виновниками скандала вокруг разбросанных батареек за ТЦ «Лента». Подростков вычислили сотрудники торгового центра, но сообщили о происшествии в полицию только после публикации СМИ спустя две недели. По словам малолетних любителей острых ощущений, они искали в контейнерах с батарейками использованные электронные сигареты. Зачем подросткам неликвидные одноразовые вейпы, выясняют инспектора ПДН.
Чтобы дети стали вежливее, а взрослые не подавали дурной пример, в тагильских трамваях стали транслировать правила хорошего тона. Пассажирам напоминают о том, что некоторым категориям граждан надо уступать места в общественном транспорте, а также стараться корректно вести себя. В ближайшее время появятся новые послания — о правах и обязанностях льготников при проезде на трамваях. На каких маршрутах можно прослушать ликбез, читайте в нашем материале.
15 лет получил математик за приставания к своей дочери. По словам бывшей супруги педагога, девочка неоднократно жаловалась на своего отца. А скрытая камера запечатлела кадры, как голый математик выходит из ванной, в этой же комнате находилась его дочь. Мужчина утверждает, что ребенок его не видел.
Тело капитана Росгвардии нашли неподалеку от управления ведомством в Екатеринбурге. Предварительно говорят о суициде.