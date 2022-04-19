Тагильские кланы перекрывают друг друга, а трамваи становятся «вежливыми»

Полицейские поймали виновных в батареечном беспорядке подростков, проститутки Нижнего Тагила ушли в подполье, а холодная вода стала причиной административного штрафа — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за вторник, 19 апреля.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter