В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

Сегодня, 14:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Власти Екатеринбурга планируют после осенних каникул ввести неделю дистанционного обучения для школьников, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

По графику каникулы начинаются 26 октября и продолжаются неделю. Однако эпидемиологи уверены, что одной недели недостаточно для исправления ситуации с распространением COVID-19, так как инкубационный период составляет 14 дней.

По словам источника, региональные чиновники не планируют продлевать каникулы, так как в дополнительную неделю без учебы дети вряд ли будут сидеть дома, скорее всего они будут ходить по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Наиболее вероятным сценарием он называет неделю дистанционного обучения.

В Свердловской области на этой неделе ждут официального документа от федерального Минпросвещения, который позволит ввести эту схему в действие.

Напомним, ранее министр образования региона Юрий Биктуганов заявил о возможном продлении каникул в связи с распространением COVID-19.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
школыканикулыЕкатеринбургдистант
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы