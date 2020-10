В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

Власти Екатеринбурга планируют после осенних каникул ввести неделю дистанционного обучения для школьников, сообщает Е1 со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области.

По графику каникулы начинаются 26 октября и продолжаются неделю. Однако эпидемиологи уверены, что одной недели недостаточно для исправления ситуации с распространением COVID-19, так как инкубационный период составляет 14 дней. По словам источника, региональные чиновники не планируют продлевать каникулы, так как в дополнительную неделю без учебы дети вряд ли будут сидеть дома, скорее всего они будут ходить по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Наиболее вероятным сценарием он называет неделю дистанционного обучения. В Свердловской области на этой неделе ждут официального документа от федерального Минпросвещения, который позволит ввести эту схему в действие. Напомним, ранее министр образования региона Юрий Биктуганов заявил о возможном продлении каникул в связи с распространением COVID-19. Свердловский министр образования заявил о возможном продлении каникул из-за COVID-19

