В Екатеринбурге после школьных каникул планируют неделю дистанционного обучения

По словам источника, региональные чиновники не планируют продлевать каникулы, так как в дополнительную неделю без учебы дети вряд ли будут сидеть дома, скорее всего они будут ходить по торговым центрам и развлекательным учреждениям. Наиболее вероятным сценарием он называет неделю дистанционного обучения.