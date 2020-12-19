Андрей Карлов о переходе тагильской скорой на аутсорсинг: «Мы защитим ваши интересы»

Андрей Карлов о переходе тагильской скорой на аутсорсинг: «Мы защитим ваши интересы»

Сегодня, 14:16ОбществоPhoto: пресс-служба минздрава Свердловской области
Сегодня в Нижнем Тагиле прошла встреча водителей скорой помощи с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым, в ходе которой обсуждались вопросы перехода на аутсорсинг.

Кроме того, во встрече приняли участие уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Вячеслав Погудин.

По словам Андрея Карлова, Минзрав получил от аутсортинговой компании письменные гарантии, что для всех сотрудников будут сохранены социальные и трудовые права.

Мы защитим ваши интересы. Водители скорой помощи — это самые лучшие водители, профессионалы. И бригада неделима. Поэтому наша главная задача — обязательно проговорить этот вопрос. Мы не позволим необоснованно кого-то уволить из аутсорсинговой компании, сказал министр.

Вячеслав Погудин также заверил собравшихся, что депутаты не останутся в стороне и будут контролировать процесс передачи автопарка в частные руки, в том числе и соблюдение всех предварительных договоренностей.

Встреча с водителями скорой
Photo:пресс-служба минздрава Свердловской области

По его словам, водителей во время перехода на новый формат работы не оставят без работы.

Напомним, что аутсортер по условиям конкурса предоставит 33 автомобиля скорой помощи, в том числе три из них будут резервными. Это позволит организовать работу 30 круглосуточных бригад. Компании предстоит обслуживать, ремонтировать автомобили, а также решать организационные вопросы. Единственным участником конкурса стало «РТ-Социальная сфера», в связи с чем конкурс был признан несостоявшимся.

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