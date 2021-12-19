Начался снос моста-долгостроя через реку Тагил на улице Папанина

Напомним, проект моста был создан в 1990 году муниципальной компанией «Нижнетагильский Мостопоезд». С его помощью планировалось соединить Выю и Старую Гальянку. Потом уже потоки транспорта можно было бы направить к многоэтажным домам, расположенным на Гальянке. К 1995 году на месте строительства появились опоры и балки, но дальше работы не продвинулись. В 2001 году было проведено обследование конструкции. В результате она оказалась ограниченно годной. Через 15 лет мэрия включила мост в план приватизации на 2016 год. Конструкцию было решено продать на материалы, но никто не заявился.