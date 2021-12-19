Начался снос моста-долгостроя через реку Тагил на улице Папанина

Начался снос моста-долгостроя через реку Тагил на улице Папанина
Начался снос моста-долгостроя через реку Тагил на улице Папанина
Сегодня, 19:12ОбществоФото: TagilCity.ru
Стартовал снос моста-долгостроя через реку Тагил на улице Папанина. На месте уже работает техника.

Демонтажные работы проводит ООО «Девелон» из Екатеринбурга. После завершения все списанные конструкции будут переданы компании.

На данный момент через Тагильский пруд строится другой мост. На его создание выделено более четырех миллиардов рублей.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, проект моста был создан в 1990 году муниципальной компанией «Нижнетагильский Мостопоезд». С его помощью планировалось соединить Выю и Старую Гальянку. Потом уже потоки транспорта можно было бы направить к многоэтажным домам, расположенным на Гальянке. К 1995 году на месте строительства появились опоры и балки, но дальше работы не продвинулись. В 2001 году было проведено обследование конструкции. В результате она оказалась ограниченно годной. Через 15 лет мэрия включила мост в план приватизации на 2016 год. Конструкцию было решено продать на материалы, но никто не заявился.

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