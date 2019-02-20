«Лишили дееспособности и заперли в квартире»: инвалид в Нижнем Тагиле просит помощи

Жительница Нижнего Тагила сообщает, что является инвалидом с детства, у нее диагностирован ДЦП. Воспитанием и образованием тагильчанки занимались ее родители. Она рассказала, что окончила 9 классов домашнего обучения и получила аттестат в школе №55, умеет считать, писать и обслуживать себя. Однако в 2004 году, после смерти родителей, над женщиной была оформлена опека. С ее слов, опекуном является родной брат, который в судебном порядке признал ее недееспособной. Женщина ссылается на решение суда Дзержинского района Нижнего Тагила от 16 февраля 2004 года. Сама обратившаяся за помощью не понимает, почему суд принял такое решение, и хочет вернуть себе дееспособность.

До 2018 года тагильчанка проживала в квартире с родственниками супруги брата. Брат проживает в пригороде. В 2018 году, с ее слов, у нее диагностировали туберкулез в закрытой форме. Более полугода тагильчанка провела в больнице, а когда вернулась домой, то оказалось, что родственники съехали.

Тагильчанка рассказала о том, что с ней жестоко обращаются и держат взаперти.

Меня бьют, когда что-то прошу, угрожают избить, если я кому-то пожалуюсь. Брат запирает дверь изнутри, снял с окон ручки, чтобы я ни с кем не общалась. Случится пожар – я не смогу выбраться,рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Также женщина сообщила, что брат приезжает нечасто, сам получает ее пенсию и покупает ей минимальный, на ее взгляд, набор продуктов. Женщина-инвалид сама готовит еду, моет полы. Сложности возникают только с купанием.

Я хочу нормальные условия. У нас ванна была, ее убрали и заменили на душевую кабинку. Как мне теперь быть? Мне теперь сложно помыться. Как будто специально так сделали,жалуется женщина.

Помимо прочего она хочет общаться с людьми. Ранее, когда можно было открыть окно, к ней приходили знакомые, которые с ней общались и передавали через окно продукты. Сейчас тагильчанка сообщает, что может быть на связи только по телефону.

Я говорю, что у меня продукты закончились, кто мне их принесет, даже не передать никому. А сноха говорит, что мне и не надо ничего передавать, что они все мне покупают,пожаловалась женщина знакомым в телефонном разговоре.

Условия проживания инвалида должны проверять представители соцзащиты. Когда именно сотрудники соцзащиты посещали тагильчанку редакции не удалось выяснить, так как по номеру телефона соцзащиты Дзержинского района никто не снял трубку. Со слов тагильчанки, последний раз комиссия была в январе 2019 года. Однако, как говорит женщина, брат заранее готовится к приходу проверяющих и создает видимость хороших условий проживания.

Тагильчанка отказалась предоставить редакции телефон брата, сославшись на то, что он может причинить ей увечья.

Информация по обращению тагильчанки была передана редакцией в Управление социальной политики Нижнего Тагила.