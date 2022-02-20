Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса открыт в Екатеринбурге

Пункт разместился на базе Дома добровольцев на улице Крылова 2. Жители Свердловской области могут помочь беженцам товарами первой необходимости, одеждой и продуктами с длительным сроком годности, сообщили в региональном Доме добровольцев.
Организован пункт сбора помощи Российским Красным Крестом, добровольцами штаба акции #МыВместе и областным отделением «ЕР». Все желающие помочь беженцам с юго-востока Украины могут узнать подробности по телефону (343) 382–23–77.
Напомним, что за минувший день в Россию прибыло больше 30 тысяч эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.