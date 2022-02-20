Уже более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область из ЛНР и ДНР

Из Ростовской области украинцев перенаправляют в Курскую и Воронежскую области. Первый поезд уже приехал в Воронеж. На границе образовались большие пробки из-за желающих эвакуироваться. Всем беженцам будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей, также их обеспечивают питанием, сообщает «RostovGazeta».