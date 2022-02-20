Уже более 40 тысяч беженцев прибыли в Ростовскую область из ЛНР и ДНР

Для оказания психологической помощи мирным жителям, прибывающим на территорию России, привлечены 30 специалистов. Этой возможностью уже воспользовались 400 беженцев.
Из Ростовской области украинцев перенаправляют в Курскую и Воронежскую области. Первый поезд уже приехал в Воронеж. На границе образовались большие пробки из-за желающих эвакуироваться. Всем беженцам будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей, также их обеспечивают питанием, сообщает «RostovGazeta».
Также на территории России взорвалось несколько снарядов. Один из них разрушил хозяйственную постройку на границе с Украиной в Ростовской области, пишет «Российская газета».
Кроме того, в Донбасе в результате обстрела погибли два украинских военнослужащих, еще четверо были ранены, сообщает ТАСС.
Напомним, эвакуация мирных жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 17 февраля. Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы военных в запасе.