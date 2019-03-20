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Страшная «Сказка»: в детсаду под Нижним Тагилом на малышей падает потолок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Страшная «Сказка»: в детсаду под Нижним Тагилом на малышей падает потолок

Сегодня, 18:07ОбществоФото: TagilCity.ru
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