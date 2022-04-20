Варианты оформления ГДДЮТ выбраны в Нижнем Тагиле

Варианты оформления ГДДЮТ выбраны в Нижнем Тагиле
Варианты оформления ГДДЮТ выбраны в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:13ОбществоФото: 1МI
Нижнетагильские строители и педагоги выбрали варианты нового оформления ГДДЮТ во время совещания, которое провёл мэр Владислав Пинаев.

Кроме представителей уже упомянутых профессий в совещании приняли участие ветераны и воспитанники дворца, представители родительского комитета, а также активисты российского движения школьников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэр Нижнего Тагила и начальник МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказали присутствующим о ходе ремонта дворца. По словам Васильева, начинается монтировка новых батарей, продолжается работа с фасадом здания. Облицовку планируется закончить ко Дню города, который состоится в августе.

Также во время встречи педагоги и родительский комитет выбрали оформление центральной стены в фойе, расположенном на третьем этаже. Активисты РДШ сказали, что эти изменения им нравятся.

По словам руководителя ГДДЮТ Оксаны Михневич, во всех кабинетах поставят новую мебель, новые компьютеры, интерактивные доски, жалюзи, шторы.

В конце встречи Пинаев сказал, что капитальный ремонт планируется завершить до конца этого года, чтобы новогодние мероприятия провести в новых интерьерах.

Напомним, в Нижнем Тагиле ожидает капитальный ремонт Молодёжный театр. На время ремонта ему выделено подвальное помещение для хранения декораций на улице Зари.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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