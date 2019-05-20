В Нижнем Тагиле установили зоны охраны трех культурных объектов
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Свод памятников истории и культуры Свердловской области
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В Нижнем Тагиле под охраной теперь находятся Первая образцовая школа имени Н. К. Крупской, Дом торговца Колодкина и жилой дом на улице Первомайской, 15, сообщается на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Приказ об охране объектов культурного наследия регионального значения выпустили 15 мая этого года. В список попали «Здание, в котором находилось первое женское училище в городе в 20-30 гг. XX в. — первая образцовая школа имени Н. К. Крупской», которое расположено по улице Тагильской, 1, жилой дом и «Дом торговца Колодкина», расположенный на улице Карла Маркса, 18.
Помимо этого, утверждено графическое описание границ защитных объектов культурного наследия регионального значения: «Дом торговца Лебедева. Конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП (Б) в 1901–1905 гг.» на улице Карла Маркса, 52 и «Дом золотоскупщика Митькина. Здесь открылся первый краеведческий музей» на улице Карла Маркса, 10.
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