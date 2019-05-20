В Нижнем Тагиле установили зоны охраны трех культурных объектов

Приказ об охране объектов культурного наследия регионального значения выпустили 15 мая этого года. В список попали «Здание, в котором находилось первое женское училище в городе в 20-30 гг. XX в. — первая образцовая школа имени Н. К. Крупской», которое расположено по улице Тагильской, 1, жилой дом и «Дом торговца Колодкина», расположенный на улице Карла Маркса, 18.