Суд отменил приговор мужчине, пытавшемуся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Игорю Щуке, который пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, отменили приговор, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
За покушение на вандализм Щука был приговорен к одному году исправительных работ. Предыдущее решение отменил президиум Смоленского областного суда.
Игорь Щука является членом незарегистрированной в России партии «Другая Россия». В 2017 году он попытался поджечь памятник у Ельцин Центра. Но не успел этого сделать, так как был задержан охранниками. Так как он являлся гражданином Белоруссии, Верх-Исетский районный суд постановил депортировать обвиняемого в вандализме. Однако Щука не нарушал условий пребывания в России, поэтому решение было отменено.
В 2018 году суд назначил Щуке наказание, но найти его удалось лишь в январе 2019 года в Смоленске. За уклонение от наказания его приговорили к году колонии-поселения.
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