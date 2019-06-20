Суд отменил приговор мужчине, пытавшемуся поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Игорь Щука является членом незарегистрированной в России партии «Другая Россия». В 2017 году он попытался поджечь памятник у Ельцин Центра. Но не успел этого сделать, так как был задержан охранниками. Так как он являлся гражданином Белоруссии, Верх-Исетский районный суд постановил депортировать обвиняемого в вандализме. Однако Щука не нарушал условий пребывания в России, поэтому решение было отменено.