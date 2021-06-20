Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом

Статистика прошедшего года показывает, что средняя заработная плата по России для медицинских работников всех специальностей составляла 91,7 тысячу рублей в месяц, где средний медперсонал ориентировочно должен был получать 47 тысяч рублей, а младший медперсонал — 41 тысячу рублей. Однако даже у жителей одного и того же региона, работающих на одной специальности, зарплата могла заметно разниться.