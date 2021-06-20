Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом

Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом
Новая система оплаты труда медицинских работников разработана Минтрудом и Минздравом
Сегодня, 12:49ОбществоФото: pixabay.com
Новый проект по переводу врачей среднего и младшего персонала на новую систему оплаты труда стартует 1 ноября 2021 года в России.

Вначале проект планируют ввести в семи регионах. На данный момент он находится на рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее президент Владимир Путин не раз отмечал, что размер окладов руководителей медучреждений и рядовых врачей может существенно отличаться. Преимущественно размер зарплат варьируется в зависимости от решений, которые принимают руководители медучреждений, так как многие регионы предоставляют им право самим определять размеры окладов, а в отрасли отсутствуют единые стандарты стимулирующих и компенсационных выплат.

Статистика прошедшего года показывает, что средняя заработная плата по России для медицинских работников всех специальностей составляла 91,7 тысячу рублей в месяц, где средний медперсонал ориентировочно должен был получать 47 тысяч рублей, а младший медперсонал — 41 тысячу рублей. Однако даже у жителей одного и того же региона, работающих на одной специальности, зарплата могла заметно разниться.

Минтруд отмечает, что в конце 2020 года власти получили право утверждать требование к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений благодаря внесённым в Трудовой Кодекс поправкам. Минтруд также проанализировал данные, полученные из 150 тысяч бюджетных учреждений.

На основе этих данных прорабатываются критерии к отраслевым системам оплаты труда, в первую очередь — в сфере здравоохранения. Выработка требований к отраслевой системе оплаты труда для пилотирования будет завершена к 1 октября. С первого ноября пилотный проект стартует в семи субъектах и продлится пять месяцев, пояснили «Российской Газете» в Минтруде.

Напомним, что Минтруд обещает увеличить прожиточный минимум к 2022 году. При этом на 6,4% поднимется минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

медицинаминздравминтрудмедработникимротоклады
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы