«Берет предоплату и пропадает»: екатеринбуржцы обвинили мебельщика в мошенничестве

Жители Екатеринбурга пожаловались на мебельщика, который берет на заказы предоплату в 70%, но не выполняет их. По словам клиентов, после того, как договор подписан, мужчина может неделями не выходить на связь, а потом заявить, что болел.

Не менее 10 человек уже четвертый месяц ожидают заказов, но переживают, что их не будет, пишет Е1. В марте 2022 года супруги решили заказать в компании «Фаза сна» кровать, мягкую стеновую панель и пуфик. В общей сложности сумма их заказа составила 105 тысяч рублей. Согласно договору, клиенты должны были внести предоплату в 70%, а заказчик в течение 35 дней изготовить мебель и установить ее. По словам супруга, после перевода аванса представитель компании приехал к ним домой. Это был Сергей Чорный — генеральный директор и соучредитель. Он сделал замеры, а потом, по словам супруга, пропал. Срок выполнения заказа наступил 25 мая. Однако в этот день мужчина вышел на связь и сообщил, что он сдвигается на 21 день. Причиной он назвал финансовые трудности, так как клиенты нарушили сроки оплаты. Это, по словам супругов, якобы повлияло на работу компании. В частности, ей было нечем платить аренду и пришлось искать новую площадку. Так сказано в официальном уведомлении. Также мужчина сообщил, что все материалы уже были закуплены. Через три недели клиенты также не получили свой заказ. Руководитель компании перестал отвечать на звонки. Мужчина в результате обратился с заявлением в полицию. Там начата проверка. Еще несколько человек оказались в подобной ситуации. Один из них мужчина, который в начале марта заказал в «Фазе сна» кровати на 200 тысяч рублей. Еще одна женщина оформила заказ более чем на 350 тысяч. Они рассказывают, что схема была подобной. Каждый раз, когда подходил срок заказа, мужчина находил причину, почему он не выполнен. Некоторые из заказчиков планируют обратиться в суд. Пострадавшие от мошенницы-туроператора Забавиной тагильчане обратились к Путину

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