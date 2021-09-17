Пострадавшие от мошенницы-туроператора Забавиной тагильчане обратились к Путину

После обращения в полицию мы также разместили посты в социальных сетях о недобросовестном турагенте Забавиной О.В. К нам стали поступать сообщения от лиц, которые пострадали от ее действий. Некоторые из указанных лиц тоже обратились в полицию с заявлениями о привлечении к ответственности Забавиной О.В., написано в документе.