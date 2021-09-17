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Пострадавшие от мошенницы-туроператора Забавиной тагильчане обратились к Путину

17 сентября 2021, 13:36
Фото: 1MI
Три тагильчанки, которых на 670 тысяч рублей «кинула» туроператор Забавина, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой взять дело под контроль.

Женщины обратились в электронную приемную главы государства 15 сентября (документы имеются в распоряжении редакции). В письме они подробно описали сложившуюся ситуацию, указали, где и когда были переданы деньги с номерами кассового ордера и онлайн-карты Забавиной.

После обращения в полицию мы также разместили посты в социальных сетях о недобросовестном турагенте Забавиной О.В. К нам стали поступать сообщения от лиц, которые пострадали от ее действий. Некоторые из указанных лиц тоже обратились в полицию с заявлениями о привлечении к ответственности Забавиной О.В., написано в документе.

Также в письме указано, что уголовное дело в отношении Забавиной до сих пор, но возбуждено. Она находится на свободе и имеет возможность обманывать других людей.

Учитывая изложенное, просим Вас взять дело под контроль, поскольку действия Забавиной О.В. не должны остаться безнаказанными, написали тагильчанки.

В этот же день им на электронную почту пришел ответ о том, что обращение принято. В документе указано, что дело перенаправлено для рассмотрения в Министерство внутренних дел РФ.

Мы собрали группу в соцсети, хотим собрать всех, кто пострадал. Напишем общую сумму и отнесем письмо в прокуратуру, рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка Юлия, одна из отправивших письмо президенту.

Напомним, 10 тагильчан, в том числе и дети, не смогли улететь на отдых в Турцию, связавшись с туроператором Оксаной Забавиной. За поездку они заплатили 670 тысяч рублей, которые Забавина не вернула и перестала выходить на связь.

На 670 тысяч «кинула» туроператор Оксана Забавина 10 тагильчан
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