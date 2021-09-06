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Posted 6 сентября 2021, 02:55

Published 6 сентября 2021, 02:55

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Больше десятка заявлений поступило в полицию на тагильского туроператора Забавину

Больше десятка заявлений поступило в полицию на тагильского туроператора Забавину

6 сентября 2021, 02:55
Фото: 1MI.
Более 10 заявлений поступило от тагильчан в отделения полиции на мошенницу-туроператора Оксану Забавину по поводу хищения денег.

В настоящее время все материалы для проведения проверки направлены в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России Нижнетагильское, рассказали редакции TagilCity.ru в ведомстве.

Одна из пострадавших тагильчанок Юлия рассказала, что 6 сентября они снова пойдут в полицию для выяснения обстоятельств.

Пока толком ничего не известно. В понедельник пойдем в полицию, будем все уточнять. Заявления после нас написали еще несколько человек, пояснила Юлия TagilCity.ru.

Напомним, 3 тагильские семьи лишились 670 тысяч рублей за отдых в Турции, связавшись с туроператором Оксаной Забавиной, которая работала по доверенности директора турфирмы ООО «Профит-групп». Ранее они уже прибегали к услугам женщины, однако в этот раз она «кинула» их на деньги и скрылась. Вылететь на отдых утром 22 августа должны были 10 человек, шесть из которых дети. Забавина сообщила, что рейс переносится на день, а затем еще. В итоге мошенница сказала, что тур отменяется и обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала. Пострадавшие подали заявление в полицию.

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