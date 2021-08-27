На 670 тысяч «кинула» туроператор Оксана Забавина 10 тагильчан

В полиции нам сказали, что поедут к ней домой и если она будет там, то отвезут ее на допрос, а потом поместят в изолятор. Но нам никто так и не отзвонился, нашли ее или нет. Забавина рассказывала, что у нее дочь поступила в Санкт-Петербург. Мы боимся, что она туда уедет и ее вообще не найдут, подытожила тагильчанка.