«Кинувшая» более десятка тагильчан туроператор Забавина сбежала в Санкт-Петербург

Напомним, на туроператора Оксану Забавину поступило в полицию более 10 заявлений о мошенничестве и хищении денег от жителей Нижнего Тагила. Ранее местная жительница Юлия рассказала, что три семьи, в том числе и ее, лишились 670 тысяч рублей, решив заказать у мошенницы тур. Сначала Забавина переносила вылет несколько раз, а потом сказала, что тур отменился и она вернет деньги. Однако так этого и не сделала, перестав отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах.